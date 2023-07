Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hält den Polizeieinsatz bei der Suche nach einer vermeintlichen Löwin in Brandenburg und Berlin für richtig. Es sei die Aufgabe von Politik und Polizei, die Sicherheit der Menschen in Berlin und Brandenburg zu gewährleisten. »Dass es ein Wildschwein war, das lässt doch aufatmen. Stellen Sie sich vor, es wäre doch eine Löwin gewesen, die vielleicht sogar noch Kinder gerissen hätte«, sagte der CDU-Politiker in der Sendung »Frühstart« von RTL und ntv.