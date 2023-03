Bei den Durchsuchungen im familiären Umfeld des mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitglieds Burkhard Garweg stellte die Polizei in der vergangenen Woche unter anderem zwei Briefe sicher, die Garweg zugeordnet werden. Eine labortechnische Überprüfung der undatierten Schriftstücke soll klären, wann die Briefe abgeschickt wurden und ob da­ran DNA-Spuren von Garweg haften. Der Gruß am Ende der Briefe an einen Elternteil Garwegs ist unvollständig. »Dein B.«, heißt es dort.