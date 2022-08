Der Ex-Generalstaatsanwalt Murillo Karam gilt als Architekt der sogenannten »historischen Wahrheit«, der 2015 unter dem damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto vorgelegten offiziellen Erklärung zu den Hintergründen der Tat. Den ersten Ermittlungen unter Murillo Karams Leitung zufolge waren die Studenten getötet und in einer Müllkippe verbrannt worden.

Mitschuld der Beamten

Die Familien der Studenten und unabhängige Experten der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte zweifeln die offiziellen Ermittlungsergebnisse aber an. Eine 2019 von Nietos Nachfolger Andrés Manuel López Obrador ins Leben gerufene Wahrheitskommission kam in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht zu dem Schluss, dass Soldaten und Beamte eine Mitschuld am Verschwinden der Studenten tragen.