Ranghöchster Geistlicher, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde

Der am Dienstag im Alter von 81 Jahren in Rom gestorbene Geistliche war unter Franziskus jahrelang die Nummer drei im Vatikan. Er war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.

Der Fall, für den Pell in seiner Heimat der Prozess gemacht wurde, reichte in die Jahre 1996/97 zurück, als er gerade Erzbischof von Melbourne geworden war. Nach einem Gottesdienst soll er sich an zwei Chorknaben vergangen haben, die damals 13 Jahre alt waren: Er soll sich entblößt, sie unsittlich berührt und einen von ihnen zum Oralsex gezwungen haben. Pell hatte die Vorwürfe bestritten. Er wurde 2019 verurteilt.