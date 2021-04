In Tunnel entgleist Viele Tote und Verletzte bei Zugunglück in Taiwan befürchtet

Ein Zug mit rund 350 Passagieren ist in Taiwan in einem Tunnel entgleist. Die Feuerwehr kommt nur schwer an die eingeschlossenen Menschen heran. Ursache des Unfalls war vermutlich ein Lkw, der auf das Gleis geriet