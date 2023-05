Der Vorfall hat sich nur wenige Tage vor der Krönung des neuen Königspaares in der Londoner Innenstadt. Am Samstag werden Charles und Camilla in einer großen Prozession per Kutsche vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey fahren und in einer opulenten Zeremonie gekrönt. Hunderttausende Schaulustige werden entlang der Strecke erwartet. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.