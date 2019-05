Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war diese Taube in Viersen - zumindest für den Autofahrer, der in einer Tempo-30-Zone sonst ein Bußgeld kassiert hätte. Weil die Flügel des Vogels jedoch sein Gesicht verdecken, ist das Blitzerfoto ungültig.

Laut Polizei war der Mann vergangene Woche mit 54 Kilometern pro Stunde in einer Tempo-30-Zone in Viersen von einer Radarfalle geblitzt worden. "Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm diese Fahrt nachzuweisen wäre", teilte die Polizei mit. Die Ordnungshüter nahmen es in diesem Fall jedoch mit Humor: "Eigentlich hätte die Taube auch ein Bußgeld verdient, denn sie war ja schließlich auch zu schnell unterwegs."

