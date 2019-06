Dass Vincent van Gogh seinen großen Durchbruch nie erlebt hat, gehört zu den traurigeren Erzählungen der Kunstgeschichte. 1890 starb er - nachdem er sich mit einem Revolver selbst angeschossen hatte, so die Legende. Ein unbekannter Sammler hat nun die mutmaßliche Tatwaffe für 162.500 Euro gekauft. Er bot am Telefon bei der Versteigerung im Pariser Aktionshaus Drouot. Der ursprüngliche Schätzwert lag zwischen 40.000 und 60.000 Euro.

Der Revolver stammt aus der französischen Waffenschmiede Lefaucheux. In den Sechzigerjahren hatte ein Landwirt den Revolver in einem Feld in Auvers-sur-Oise entdeckt - ebenda, wo der impressionistische Maler am 27. Juli 1890 schwer verletzt aufgefunden worden. Die Waffe wurde dem Besitzer der Herberge Ravoux übergeben, in der der niederländische Maler zwei Tage nach seiner Verletzung verstorben war.

Ob der Maler sich tatsächlich mit diesem Revolver das Leben nahm, wird sich wohl niemals mit Sicherheit sagen lassen. Im Jahr 2011 hatten US-Forscher die These aufgestellt, van Gogh habe sich nicht selbst angeschossen - vielmehr sei er versehentlich von einer Kugel getroffen worden, als junge Männer mit ihrem Revolver geübt haben sollen.

Im Jahr 2012 wurde die stark beschädigte Waffe vom Kaliber sieben Millimeter erstmals gezeigt, vier Jahre später wurde sie im Van Gogh Museum in Amsterdam ausgestellt.