Emu bombt Twitter-Videos Emmanuel, tu es nicht … TU ES NICHT

Auf TikTok stellt Taylor Blake ihre Tiere vor: Da ist Winnie the Moo, ein schottisches Hochlandrind (oder einfach »fluffy cattle«, wie Blake sagt, »flauschiges Vieh«). Da ist Humpty, eine Mini-Kuh, die sich am liebsten zwischen Blakes Beinen tummelt. Da sind Entenbabys, die auf dem Scheunendach herumtapsen (»Was macht ihr hier, und wo ist eure Mutter?«, ruft Blake). Und da ist ein Buckelrind, auch Zebu genannt. Blake würde gern über das Zebu reden, vielleicht erklären, warum es so einen großen Höcker auf dem Rücken hat, sie lehnt lässig an dem Tier, in Latzhose, Zopf, Basecap.