Schon in den Monaten vor der Geburt habe man Zoe in ihrem Gehege in Dauerschleife Videos gezeigt von anderen Orang-Utan-Weibchen und deren Jungen, um den Mutterinstinkt in ihr zu wecken.

Fast täglich habe eine Mitarbeiterin sich zudem ein Stoff-Jungtier um Taille und Hals gelegt, um Zoe zu zeigen, wie sich ein Junges an ihr festhalten könnte. »Ich spreizte die Beine ein wenig, hielt sie nach vorne, damit Zoe sich alles anschauen konnte«, sagt Jessica Gring. »Nachdem das Junge geboren war, kam Zoe sofort zu mir und machte genau das Gleiche, zeigte mir seine Füße und seinen Körper und ließ es mich anschauen.«