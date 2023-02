Vormittags allein zu Hause Zehnjähriger verjagt Einbrecher durch lautes Anschreien

Sie schlugen die Terrassentür ein, dann fing der Junge an zu kreischen: Ein Zehnjähriger in Nordrhein-Westfalen hat mit seiner lauten Reaktion zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.