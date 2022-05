Der Besitzer eines ländlichen englischen Pubs sagt, er sei von einem Modemagazin gebeten worden, den Namen seiner Bar zu ändern, wegen des Dorfes, in dem sie sich befindet: Vogue. Der Betreiber des Pubs »The Star Inn at Vogue«, Mark Graham, gibt an, einen Brief vom britischen Vogue-Herausgeber Conde Nast erhalten zu haben. In den Schreiben hieß es, der Name könne »Probleme verursachen«, da die Öffentlichkeit die beiden Unternehmen verwechseln könnte.

Laut Graham forderte ihn die Geschäftsführerin von Conde Nast Großbritannien, Sabine Vandenbroucke, in dem Brief neben der Namensänderung noch zu folgendem auf: »Bitte antworten Sie innerhalb von sieben Tagen, oder wir werden Abhilfemaßnahmen ergreifen.« Doch Graham blieb standhaft. »Es ist viel zu oft der Fall, dass die großen Jungs versuchen, auf den kleinen Jungs herumzutrampeln, und sobald mir klar wurde, was sie versuchten, dachte ich: ›So nicht mit mir, meine Hübsche‹«, sagte er dem Sender ITV.

Graham schickte ein Antwortschreiben, in dem er feststellte, dass das Dorf in der Grafschaft Cornwall, etwa 400 Kilometer südwestlich von London, erheblich älter ist als die Zeitschrift, deren britische Ausgabe 1916 gegründet wurde. Er schrieb: »Ich nehme an, als Sie den Namen gewählt haben, haben Sie nicht die Erlaubnis der Dorfbewohner des echten Vogue eingeholt.« »Auf Ihre Frage, ob wir unseren Namen ändern würden, antworten wir kategorisch mit NEIN.«

Graham sagte, er habe inzwischen einen weiteren Brief von Conde Nast erhalten, in dem es hieße, der Konzern überwache die Verwendung des Namens Vogue regelmäßig. Doch das Unternehmen habe eingeräumt, dass »wir bei dieser Gelegenheit keinen solchen Brief hätten senden müssen«.