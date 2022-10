Zuvor hatte die Bahn bekanntgegeben, dass die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland auf Sabotage zurückzuführen seien.

Nach SPIEGEL-Informationen fiel das Funk-Kommunikationsnetz der Bahn am Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr komplett aus. In Sicherheitskreisen hieß es, zuvor hätten Unbekannte bei Berlin-Karow eine für das Kommunikationsnetz entscheidende Datenleitung in einem Kabelschacht bei Berlin-Karow durchtrennt. Auch bei Dortmund wurde kurz vor dem Totalausfall ein ähnlicher Sabotageakt in einem Kabelschacht festgestellt, so ein Ermittler. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, werde derzeit noch geprüft.