Auto fährt in Karnevalsumzug - 30 Verletzte in Nordhessen

Auto fährt in Karnevalsumzug - 30 Verletzte in Nordhessen

Die Lage am Abend

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Abend!

der Karneval in Hessen stand nach dem Anschlag von Hanau dieses Jahr bereits unter düsteren Vorzeichen, der Umzug in der Stadt wurde abgesagt. Rund 200 Kilometer weiter nördlich hat sich nun auch bei dem Rosenmontagsumzug in der Stadt Volkmarsen ein folgenschwerer Vorfall ereignet.