Stiller Feiertag im November Woran wird beim Volkstrauertag erinnert?

Was ist der Volkstrauertag?

Der Volkstrauertag wurde in Deutschland ursprünglich eingeführt, um den Toten des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Mittlerweile wurde der ursprüngliche Gedanke aber längst erweitert: Es heißt, dass nicht nur an Kriegstote, sondern auch an Opfer von Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft erinnert werden soll. Dazu zählen unter anderem auch Opfer rassistischer Übergriffe. Der Volkstrauertag ist ein sogenannter stiller Feiertag und wird immer zwei Wochen vor dem Ersten Advent begangen. In diesem Jahr ist dies der 17. November.

Seit wann gibt es den Volkstrauertag?

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der allein zwei Millionen deutsche Soldaten das Leben kostete, wurde der Volkstrauertag erstmals 1919 vorgeschlagen. Drei Jahre später fand die erste Gedenkstunde im Reichstag statt. Der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe sagte während der Veranstaltung:

"Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch die Toten zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet die Abkehr vom Hass, bedeutet die Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat Liebe not."

1926 entschied die Regierung, den Volkstrauertag am fünften Sonntag nach Ostern zu begehen. Nach mehreren Änderungen hinsichtlich des Datums und des Namens - unter anderem durch die Nationalsozialisten ("Heldengedenktag") - wurde der Volkstrauertag in der Bundesrepublik 1952 wieder eingeführt. Seither genießt er hierzulande den Status eines gesetzlichen Gedenktages.

Was sind stille Feiertage?

An stillen Feiertagen wird - ganz im Gegensatz zu den gesetzlichen Feiertagen - gearbeitet. Allerdings sind im Alltag besondere Einschränkungen zu beachten. Diese sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Am Karfreitag gilt beispielsweise ein Tanzverbot, Kneipenbesitzern ist es untersagt, ab einer gewissen Uhrzeit noch Musik zu spielen.

Zu den stillen Feiertagen zählen neben dem Volkstrauertag je nach Bundesland:

Aschermittwoch

Gründonnerstag

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

Pfingstsonntag

Allerheiligen

Allerseelen

Buß- und Bettag

Totensonntag

Heiliger Abend

Was passiert am Volkstrauertag?

Überall in Deutschland finden Gottesdienste statt, in denen der Toten gedacht wird. Die zentrale Gedenkstunde findet allerdings unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten im Plenarsaal des Deutschen Bundestages statt. Im vergangenen Jahr nahm der französische Präsident Emmanuel Macron an der Zeremonie teil.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Auch in anderen Ländern wird den Opfern der Weltkriege gedacht. In den Niederlanden wird dies beispielsweise am 4. Mai ab 20 Uhr in Form von zwei Schweigeminuten getan. In Belgien und Frankreich ist der 11. November jeweils ein arbeitsfreier Gedenktag. Die USA begehen den letzten Montag im Mai als Memorial Day. Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Veterans Day. An diesem Tag werden die überlebenden Soldaten der Weltkriege geehrt.