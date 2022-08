Mein Vater interessierte sich wenig für seine Tankstelle. Meine Mutter orderte also das Benzin, besorgte das Wechselgeld, notierte den Umsatz in einem Vokabelheft. Sonntags bediente sie die Kunden. Ich sehe sie heute noch vor mir, an der Tanke mit ihrer weißen BP-Schürze voller Soßenflecken vom Kochen. Der Literpreis wurde un­gefähr einmal im Jahr verändert – meistens am Neujahrstag. Dafür musste ich zusammen mit meiner Mutter die Außenverkleidung der Zapfsäulen abbauen und jeweils drei schwergängige Rädchen im Inneren drehen – eine Tortur. Die Schmerzen spüre ich bis heute. Am Ende hat sich die Tankstelle nicht gerechnet, sie wurde im Jahr 1970 aufgegeben. Heute steht sie zwar noch, wird aber nicht mehr betrieben, eine Industriebrache in Klein: abblätternde Farben, herabhängende Gardinen, besprühte Wände. Wenn ich mit meinem Auto an ihr vorbeifahre, tut mir der Anblick jedes Mal ein bisschen weh.