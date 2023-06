Zwei Frauen sind als blinde Passagierinnen nach eigenen Angaben auf einem Güterzug von Bremen bis kurz vor München gefahren. Beamte der Bundespolizei entdeckten die Frauen am Mittwochabend in Karlsfeld bei München auf dem Güterzug. Die 27 und 32 Jahre alten Frauen seien, so sagen sie, bereits am Dienstagabend in Bremen auf den Zug gestiegen und wollten so nach München reisen.