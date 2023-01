Unterdessen zeigte sich Bundeswirtschaftsminister Habeck angesichts von Kritik aus der Klimabewegung an seiner Partei wegen der Räumung betroffen. »Das fasst mich auch an oder treibt mich um, so wie alle in meiner Partei«, sagte er am Abend im ZDF-»heute-journal«. »Aber trotzdem müssen wir das erklären, was richtig ist. Und richtig war – leider –, die Gasmangellage, eine Energienotlage in Deutschland abzuwehren, auch mit zusätzlicher Verstromung von Braunkohle – und hinten raus den Kohleausstieg vorzuziehen.«