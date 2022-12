Die Lawine ging laut österreichischer Nachrichtenagentur gegen 15 Uhr im Bereich des 2720 Meter hohen Trittkopfs im freien Gelände ab. In ihren Ausläufern hatte sie die Skipiste erreicht. In den vergangenen Tagen war in dem hochalpinen Gelände viel Schnee gefallen. Am Sonntag herrschten dann nach Angaben der Polizei frühlingshafte Bedingungen in dem Skigebiet am Arlberg. Zugleich war die Lawinengefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes erheblich.