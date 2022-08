»Wacken Feuerwehr. Wacken, Wacken Feuerwehr. Wacken, Wacken Feuerwehr.«

Endlich wieder Blasmusik und Polonäsen unter freiem Himmel, endlich wieder Wacken: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause eröffnete die heimische Feuerwehrkapelle traditionsgemäß das Metal-Festival.

Am Donnerstag ging es auch auf den beiden Hauptbühnen los. Eine Woche lang gibt es jetzt in dem Dorf nördlich von Hamburg »Gesang, Geschrei und Growls«, so beschreibt es der Veranstalter.

Mit 75.000 Zuschauern ist das Festival restlos ausverkauft.

Robert, Festivalbesucher

»Diese gute Stimmung, ihr hört’s jetzt schon auf der Bühne. Alle toben, alle haben Spaß. Das gute Wetter auf Wacken hatten wir auch 2018, das letzte Mal als wir hier waren und es ist einfach diese komplette Stimmung: Mit Freunden eine Woche lang die Füße hochlegen auf dem Campingplatz und hier dann richtig ausrasten.«

Über 150 Bands sind dabei, das Wacken Open Air ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Geplant sind bis Sonntag Konzerte von unter anderem Slipknot, Powerwolf, Hämatom und erstmals auch der Kölner Karnevalsband Höhner.

Johannes, Festivalbesucher

»Ich war vor 15 Jahren das erste und letzte Mal hier, also es ist interessant, mal wieder da zu sein. Ich bin gespannt, wie es sich im Vergleich zu damals verhält. Und es ist die letzte Gelegenheit, die ich habe, nochmal Judas Priest live zu sehen.«

Ralf, Festivalbesucher

»Endlich wieder unter normalen Leuten. Und das Wetter, das passt ja auch, von dem her, einfach geil.«

Madeleine, Festivalbesucherin

»Das ist der Sohn und das ist die Tochter. – Die sind beide zum ersten Mal da.«

Hin kommt man übrigens mit dem »Metal-Train«: Mit hunderten von Metal-Fans an Bord und jeder Menge Isomatten. Beim Warten auf den Bus gibt’s musikalische Untermalung von einem Solokünstler: