Das Wacken Open Air war zum Start im Schlamm versunken. Tausende Festivalbesucher durften nicht mehr anreisen – und sind frustriert. Ein Teil versucht anderswo, wenigstens etwas von der Party zu haben.



Beton statt Schlamm, Leinwand statt Livebühne: Tausende Metalfans haben einen Flugplatz bevölkert – nur wenige Kilometer entfernt vom Gelände des Metal-Festivals Wacken Open Air.

Kari Kuhlmann, Einsatzleiterin:

»Es gab also einen Anruf vom Landesamt, ob der Grundstückseigentümer hier sein Gelände zur Verfügung stellen würde. Ja, dann bin ich dazu gerufen worden und dann ging es innerhalb von ein paar Stunden los. Und dann haben wir in ein paar Stunden dieses Camp hier aufgebaut.«

Nötig wurde das Ausweich-Camp wegen des tagelangen Dauerregens, der das Festivalgelände in Wacken in eine große Schlammgrube verwandelt hatte. Am Mittwochvormittag verkündeten die Veranstalter deshalb einen kompletten Anreisestopp. Zehn- bis zwölftausend Festivalbesucherinnen und -besucher konnten auf den Privatflugplatz bei Itzehoe ausweichen.



Kari Kuhlmann, Einsatzleiterin:

»Gestern wurde hier noch geflogen. Das war natürlich super interessant für die Gäste hier. Und heute ist der Flugverkehr eingestellt und damit gibt es auch gar keine Probleme.«

Auch Teil des provisorischen Camps: Ein Shuttle-Bus, mit dem zumindest Metalfans aufs Wacken-Gelände kommen, die noch vor dem Anreisestopp Einlassbändchen erhalten hatten.

Eberhard Müller, Wacken-Besucher:

»Ich find’s geil.«



Reporter:

»Und das Wetter ist auch gut, oder?«

Eberhard Müller, Wacken-Besucher:

»Rhetorische Frage? Ja, das Wetter ist schön. Super!«

Reporter:

»Und fahrt ihr noch rüber?«



Eberhard Müller, Wacken-Besucher:

»Wir gehen morgen, machen uns einen schönen Tag drüben. Passt alles. Guck’s dir an, sie geben sich so Mühe. Einfach klasse, voll geil. Super, Respekt, Chapeau, perfekt, alles gut.«

Doch bei all der Mühe, die sich die Veranstalter des »Mini-Wackens« gegeben haben: Bei einigen Fans kommt keine Festivalstimmung mehr auf.

Iris Evers, Metalfan:

»Fühlt sich nicht so an, fühlt sich einfach nicht so an. Das Feeling ist einfach kaputt. Wir bleiben hier.«

Schlamm sind die »Metalheads« ja gewohnt, doch der matschige Start des Wacken Open Airs 2023 wird vielen noch in Erinnerung bleiben. Das Festival in Schleswig-Holstein startete am Mittwoch aufgrund der anhaltenden Wetter- und Geländesituation mit Verspätung, sechs Bands konnten nicht auftreten. Rund 50.000 Fans kamen laut Polizei zuvor noch aufs Gelände, dann war Schluss. Weiteren 35.000 erwarteten Festivalbesuchern blieb der Zugang versperrt – zum ersten Mal in der Wacken-Geschichte.

Thomas Jensen, Veranstalter:

»Einige sind auf den Flächen, einige mussten leider zu Hause bleiben – oder umdrehen. Es tut uns unendlich leid für die, die wir hier nicht draufgekriegt haben. Aber ihr seht ja die Bilder auf den Socials, und es ist, wie es ist.«

Viele der vom Einlassstopp betroffenen Fans lassen sich weder von Entschuldigungen noch Ausweich-Camps beschwichtigen. In den sozialen Netzwerken gibt es Vorwürfe an die Veranstalter, die Enttäuschung ist offenbar groß. Immerhin: Wer nicht rein durfte, soll sein Geld zurückerhalten. Die Tickets kosteten knapp 300 Euro.