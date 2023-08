Der Parkplatz des HSV-Stadions in Hamburg am Montagabend. Zahlreiche Metal-Fans sind hier auf dem Weg zum Wacken Open Air in Schleswig-Holstein vorerst gestrandet. Denn kurz zuvor hatte der Veranstalter des weltbekannten Metal-Festivals verkündet: Aufgrund des Starkregens kommt vorerst niemand mehr auf den Campingplatz. Und so wurden auch Fans aus der ganzen Welt hierher geleitet. Der Stimmung tut das offenbar keinen Abbruch.

Metal-Fans aus dem Ruhrgebiet:

»Wacken!«

Isaac, Metal-Fan aus Australien:

»Wacken!«

Petra, Metal-Fan aus dem Ruhrgebiet:

»Wir sind nicht traurig darüber, dass wir hier kaserniert sind. Wir finden das geil.«

Frank, Metal-Fan aus dem Ruhrgebiet:

»Wir haben hier viel Spaß, wir sind hier international. Der Kollege kommt aus Mexiko, der hier aus Australien. Wir haben hier echt viel Spaß, könnte auf dem Acker nicht viel besser. S s ein.«

Auch kulinarisch mangelt es auf dem Parkplatz-Camp an nichts, zumindest im direkten Vergleich zum Festival: Der Rundgrill ist bei dieser Gruppe aus Bayern im Dauereinsatz, die ersten Bierpaletten werden nun eben in gut 70 Kilometer Entfernung zum Festival geleert. Aber: Wie vorbereitet ist man auf den Regen?

Jonas, Wacken-Besucher aus Bayern:

»Ja, einigermaßen. Stiefel haben wir dabei, von dem her: Wird schon nicht so schlimm werden.«

Dennoch wird es wohl anstrengend werden. So oder so.

Jonas, Wacken-Besucher aus Bayern:

»Extrem, extrem. Da muss man extrem viel saufen. Bis zum Umfallen.«

Reporter:

»Wie ist jetzt die Situation für dich?«

Metal-Fan:

»Scheiße.«

Andere sind da gelassener.

Michi, Wacken-Besucher aus Traunstein:

»Naja, jetzt sagt ihr schon wieder »schönes Wetter«! So schlimm kann es dann auch nicht werden. Die ersten zwei Tage vielleicht, aber dann kann es auch wieder schön werden. Man muss das ein bisschen positiv sehen, dann passt das schon.«

Die 85.000 Tickets für das fünftägige Metal-Mekka sind restlos ausverkauft. Headliner sind unter anderem Iron Maiden, ebenso wie die Szene-Größen Kreator, Heaven Shall Burn und Halloween. Doch darüber, ob man es wirklich aufs Gelände schafft, herrscht Uneinigkeit.

Olaf, Wacken-Besucher aus Berlin:

»Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber: eher nicht.«

Marcel, Wacken-Besucher:

»Ich hoffe ja, aber irgendwie glaube ich nicht allzu sehr daran.«

Simon, Wacken-Besucher:

»Irgendwie kommen wir da rauf, ob zu Fuß, ob fliegend oder schwimmend. Von mir aus auch tauchend.«

Die Veranstalter erklärten am Dienstagmorgen, das Campinggelände könne nur sehr langsam gefüllt werden und bitten weiterhin darum, vorerst von einer Anreise abzusehen. Für die kommenden Tage ist weiterhin Regen angekündigt. »Rain or Shine«, bei Regen oder Sonnenschein, so lautet das Motto des Festivals. Dieses Jahr dann wohl eher Regen.