Am Dienstagabend hatte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen der Nachrichtenagentur dpa gesagt: »Ich hoffe, dass wir die Hälfte drinnen haben oder noch mehr.« Sicherheit habe bei den Veranstaltern oberste Priorität. »Wir haben alles versucht, was möglich ist«, sagte Jensen in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Videobotschaft . Aber es gehe nicht anders, man müsse schweren Herzens »das Gelände jetzt zumachen«.