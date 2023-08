Das »Wacken Open Air« versinkt im Schlamm. Als einer der letzten wird dieser blaue Bus samt Insassen am Mittwochmorgen auf das Campinggelände des weltbekannten Metal-Festivals in Schleswig-Holstein geschleppt. Kurz danach verkündet der Veranstalter den endgültigen Einlassstopp. Niemand, der nicht unmittelbar vor Ort ist, kommt mehr aufs Gelände. Die, die es noch schaffen, stehen zwar knöcheltief im Matsch, sind aber erleichtert.

Pit Krüger, Wacken-Besucher:

»Wir sind die Glücklichen, die noch raufkommen. Die andere können nicht mehr, das ist natürlich für die Käse. Also wir sind gestern um 16 Uhr angekommen und von der Autobahn runter. Seitdem stehen wir die ganze Nacht bisher hier.«

Damit gehört er sogar noch zu denen, die eine vergleichsweise kurze Anreise hatte.

Frau im Bus:

»Unterwegs sind wir seit 65 bis 70 Stunden. Wir sind seit Sonntag um Eins unterwegs und in der Schlange seit Montag um Sieben. Wir stehen hier seit Montag um Sieben. Und seitdem haben wir auch nicht wirklich geschlafen, nur mal so eine Stunde abgewechselt.«

Mann im blauen Bus:

»In der Schlange, Tag und Nacht hier, übernachtet bei Pisse und Kälte, ohne, dass wir wissen, ob wir überhaupt raufkommen oder gehen müssen. Mit vielen Leuten, die einfach überholt haben oder nicht so cool waren. Aber jetzt ist ein Ende in Sicht und dann hauen wir uns…«

Frau im blauen Bus:

»Aufs Ohr!«

Mann im blauen Bus:

»Aufs Ohr, genau!«

Hannes, Metal-Fan aus Freiburg:

»Die Informationen waren recht schmächtig, wir wussten nicht, ob wir noch draufkommen oder nicht. Können wir zum nahen Umkreis, können wir nicht zum nahen Umkreis? Das war schwierig, aber wir haben durchgehalten und das Beste gehofft.«

Andere versuchten erst gar nicht mit dem Auto aufs Gelände zu kommen.

Max Kuhlmann, Festivalbesucher:

»Eigentlich komme ich aus Hamburg und wollte gestern normal anreisen. Wir fahren immer von Sonntag bis Sonntag. Bei mir hat sich das verschoben, wegen einer Wohnungsübergabe. Ja, gestern Nachmittag kam dann die Nachricht: Die Anreise geht nicht mehr. Also um 18 Uhr geplant, was ich jetzt mache. Bollerwagen organisiert im Baumarkt, alles zusammengepackt und dann ging es heute Morgen um drei Uhr los. Mit dem Auto nach Itzehoe, Auto in Itzehoe abgestellt und dann mit dem Taxi bis hierher.«

Wie viele der 85.000 Ticketinhaber es am Ende aufs Gelände geschafft haben ist momentan nicht bekannt, laut Veranstalter hoffe man auf mehr als die Hälfte. Nach tagelangem Dauerregen sei das Gelände in einem Zustand, in dem Sicherheit und Versorgung für weitere Besucher nicht gewährleistet werden können. Festival-Mitbegründer Thomas Jensen wandte sich mit einer Videobotschaft an die Besucher.

Thomas Jensen, Veranstalter »Wacken Open Air«:

»Wir kriegen nicht mehr drauf. Deswegen, schweren Herzens, das haben wir noch nie gehabt, in unserer ganzen Geschichte, wir müssen das Gelände jetzt zumachen. Ihr könnt mir glauben, ich weiß nicht was schwerer ist – die zwei Absagen während der Pandemie oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, zu sagen: Ihr könnt nicht mehr kommen. Wir werden uns was einfallen lassen, da könnt ihr euch drauf verlassen.«

In den sozialen Medien macht sich bei den vielen Ticketinhabern Frust breit. Allein die Eintrittskarte hat dieses Jahr 299 Euro gekostet und nicht wenige Metal-Fans reisen aus der ganzen Welt an. Die Veranstalter kündigen auf ihrer Homepage an, schnellstmöglich Informationen zum Umgang mit den Tickets bekanntzugeben.

Das Festival startet am Mittwochnachmittag und soll Samstagnacht enden. Für die kommenden Tage ist weiterhin Regen angekündigt. Bleibt zu hoffen, dass bis dahin möglichst viele Gummistiefel durchhalten.