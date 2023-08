Wegen der geringeren Besucherzahl entgehen den Veranstaltern des Heavy-Metal-Festivals in Wacken nach eigenen Angaben Einnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro. »Es ist ein Drittel unserer Einnahmen«, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. Wegen des schlechten Zustands des Areals durch Schlamm hatten die Veranstalter einen Einlassstopp verhängt. Statt der erwarteten 85.000 waren lediglich 61.000 Metalfans in Wacken. Wer nicht hereinkam, bekommt das Geld zurückerstattet.