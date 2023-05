Wärmeversorgung der Zukunft In Berlin kommt Energie bald aus dem Abwasserkanal

Energie aus dem Abwasserkanal – das klingt nur auf den ersten Blick befremdlich. Unter dem »Haus der Statistik« am Berliner Alexanderplatz wird gerade an einer zukünftigen Wärmeversorgung gearbeitet. Die Berliner Stadtwerke verlegen hier auf einer Länge von 350 Metern sogenannte Wärmetauschflächen direkt im Abwasserkanal . Jedes Mal, wenn Abwasser aus den Haushalten oder der Industrie über die Edelstahlplatten rauscht, kann es gleich für mehrere Zwecke genutzt werden.

Mathias Kersten, Berliner Stadtwerke:

»Also, diese silbernen Platten sind sogenannte Wärme-Übertrager-Module. Da strömt das Abwasser drüber hinweg und in den Modulen strömt das Wasser, was wir dann im Quartier verteilen. Und durch einen Temperaturunterschied kann es Wärme aus dem Abwasser aufnehmen oder im Sommer zum Kühlfall auch abgeben.«

So soll die Energie aus dem Abwasser mit Hilfe von Großwärmepumpen ein etwa 110.000 Quadratmeter großes Areal versorgen. Die Nutzung des Abwassers sei hier laut Ingenieur Kersten eine echte Alternative zu den besser bekannten Energiequellen.

Mathias Kersten, Berliner Stadtwerke:

»Also es gibt verschiedenste Quellen, die man im Wärmepumpen-Prozess einsetzen kann. Den meisten ist wahrscheinlich Luft als Wärmequelle bekannt. Dann gibt es noch oberflächennahe Geothermie. Dann könnte man auch Meereswasser oder Flusswasser nutzen. Oder zum Beispiel wie wir jetzt hier im Projekt die Abwasserwärme.«

Im Prinzip funktioniere eine Wärmepumpe genau wie ein Kühlschrank, so der Experte. Ein Medium werde abgekühlt, das sei beim Kühlschrank die Luft im Innenraum, und ein anderes Medium werde erwärmt, das sei dann die Luft im Außenraum.

Mathias Kersten, Berliner Stadtwerke:

»Bei unserem Prozess ist das Medium, was abgekühlt wird, eben indirekt das Abwasser und das, was erwärmt wird, ist das Heizungswasser, was dann am Ende durch die Radiatoren im Gebäude läuft und die Räume erwärmt.«

Bislang gehe die Energie aus den Haushalten, der Industrie und aus dem Boden ungenutzt in der Kanalisation verloren – verschwendetes Potential, findet Ingenieur Kersten.

Im April 2024 soll das Projekt fertiggestellt sein. Bis dahin wird an der Berliner Otto-Braun-Straße weiteran der Wärmeversorgung durch Abwasser gebaut.