Münzwurf? Zu unfair

Er habe »ein halbes Dutzend« Anrufe enttäuschter Anhänger bekommen, erzählte Zoschke der BBC, aber er gehe davon aus, dass es Bell genauso gegangen sei. Er sei mit dem Würfel-Vorgehen völlig einverstanden, so Zoschke. So sehr sogar, dass er sich einen Würfel als Souvenir geben ließ. Vielleicht könnten Bell und er bald gemeinsam ein Würfel-Charity-Event veranstalten, regte Zoschke an. Allerdings sei es »dafür noch zu früh« – was man als Andeutung lesen kann, dass die knappe Wahl Sister Bay doch ein klein wenig in Aufregung versetzte.

Die Wahlhelfer sind ihrerseits darum bemüht, ihren Entscheidungsprozess so nachvollziehbar wie möglich offenzulegen. Man habe erwogen, eine Münze entscheiden zu lassen oder Zettel zu ziehen, heißt es von der Wahlleitung. Aber würfeln sei die fairste Möglichkeit gewesen.