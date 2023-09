Ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann hat in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in einer Autowaschanlage geduscht. Wie die Polizei mitteilte, sei der »augenscheinlich verwirrte« 30-Jährige aggressiv geworden, als ihn Beamte am Freitagnachmittag aus der Waschanlage führen wollten. Zuvor waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen.