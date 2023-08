»Das ist mit Sicherheit die schlimmste Naturkatastrophe, die Hawaii je erlebt hat«, sagte Gouverneur Green am Samstag, als er die Verwüstungen auf einem historischen Gelände besichtigte. Mehr als 2200 Gebäude wurden durch die Flammen beschädigt oder zerstört, wie die US-Katastrophenschutzbehörde Fema am Samstag mitteilte. Mehr als 1410 Menschen waren in Notunterkünften untergebracht.

5,5 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau

Die historische Stadt mit 13.000 Einwohnern, einst Wohnsitz der hawaiianischen Königsfamilie, besteht fast nur noch aus Ruinen. Die Hotels und Restaurants, zuvor Schauplätze lebhaften Treibens, brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die Fema schätzt die Kosten für den Wiederaufbau in den betroffenen Gemeinden auf rund 5,5 Milliarden Dollar (Euro).