Bei Falkenberg, Brandenburg

Hubschraubereinsatz im Landkreis-Elbe-Elster. In Brandenburg hat sich der Wald- und Wiesenbrand mittlerweile auf mehr als 800 Hektar ausgeweitet, insgesamt sind rund 350 Feuerwehrleute hier im Einsatz. Acht von ihnen sollen bei den Löscharbeiten verletzt worden sein, vier Feuerwehrmänner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Einwohner in der Umgebung mussten sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Karl-Heinz Höhne, Anwohner

»Alles gepackt, wichtige Papiere, Tabletten, und Medikamente, was man alles so braucht, habe ich alles gepackt und dann mal sehen. Wir sitzen auf den Koffern.«

Für die Ortschaften Kölsa und Rehfeld wurden die Evakuierungen am Dienstagnachmittag wieder aufgehoben. Die Räumung von insgesamt drei Ortschaften war am Montag angeordnet worden, betroffen waren rund 700 Einwohner. Die Behörden hatten zuvor eine Großschadenslage ausgerufen. Das Feuer zerstörte auch Teile eines Ferkelzucht-Betriebes, drei Ställe waren niedergerbrannt. Die Anzahl der verendeten Tiere wurde nach ersten Schätzungen auf eintausend bis zweitausend geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Begünstigt durch heftige Sturmböen breitete es sich in einem Waldgebiet mit Windkraftanlagen rasch aus. Mindestens ein Windrad stehe innerhalb der Brandfläche, andere Windkraftanlagen seien gefährdet. Der Brand ist noch immer nicht unter Kontrolle, die Löscharbeiten werden sich nach ersten Einschätzungen noch lange hinziehen.

Steffen Ludewig, Feuerwehr Elbe-Elster-Kreis

»Wir werden hier noch einige Tage zu haben, und werden das händisch ausmachen müssen. Indem wir da anpacken, mit Spaten und Hacken reingehen in die Waldstücke und die Brandherde dort liquidieren.«

Brandenburgs Innenminister schätzt, dass es noch Wochen dauern wird, bis das Feuer komplett gelöscht ist. Am Ort des Ausbruchs südwestlich des Einsatzgebietes waren in den vergangenen Wochen bereits mehrfach kleine Brände ausgebrochen. Die derzeitige Wetterlage ist problematisch: schnell auffrischende heftige Winde erschweren die Löscharbeiten und fachen das Feuer immer wieder an.