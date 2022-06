Am Wochenende hatten im Landkreis Potsdam-Mittelmark zwei große Waldflächen gebrannt, die nur rund 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Riesige Rauchschwaden hingen über dem Gebiet. Bei wechselnden Winden breiteten sich die Feuer stark aus.

In beiden Waldgebieten brannten jeweils etwa 200 Hektar Wald – jeweils eine Fläche von etwa 300 Fußballfeldern. Ab Montag begann starker Regen, die Brände konnten dann weitgehend gelöscht werden. Hunderte Anwohner, die vorsorglich in Sicherheit gebracht worden waren, konnten am Vormittag in ihre Häuser zurückkehren.