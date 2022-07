»Wir haben immer noch Brandherde«

Die Feuerwehr erwägt unterdessen die Evakuierung einer weiteren Ortschaft. Vermutlich müsse Lönnewitz im Laufe des Tages geräumt werden, sagte Kreisbrandmeister Steffen Ludewig am Morgen in Falkenberg. »Die Lage ist immer noch ernst. Wir haben immer noch Brandherde.« In der Nacht hätten die Flammen zudem einen ehemaligen Flugplatz erreicht, auf dem Gewerbehallen untergebracht sind. Die Feuerwehr habe Schwierigkeiten gehabt, das Gelände zu sichern, sagte der Kreisbrandmeister.

Bereits am Montag mussten Einwohner von Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehberg ihre Häuser verlassen. Die Ortslagen gehören zu Falkenberg. Hunderte Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Ludewig. Wahrscheinlich gegen 19 Uhr am Abend sollen die drei Ortschaften demnach den wieder freigegeben werden.