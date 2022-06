Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat im Zusammenhang mit den Waldbränden in seinem Land eine Wiedereinführung der Todesstrafe angedeutet. »Wo soll es hinführen? Todesstrafe? Es sollte Todesstrafe sein«, sagte Erdoğan am Freitag bei einer Rede in der von den Bränden betroffenen Region nahe der Stadt Marmaris.