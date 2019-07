Waldbrände in Griechenland So sieht es nach dem Inferno bei Athen heute aus

Am 23. Juli 2018 gegen 16.30 Uhr bricht am Pendeli-Berg nahe Athen ein Feuer aus. Starker Wind facht die Flammen an. Einige Stunden später hat der Waldbrand die Orte Mati und Neos Voutzas verwüstet, 102 Menschen sterben bei dem Inferno.

Für die Überlebenden ist der Weg zurück zur Normalität lang und mühsam - angesichts niedergebrannter Häuser und karger Landschaft. Wie hat sich die Region seit dem verheerenden Waldbrand verändert? Einen Eindruck davon vermitteln diese Vorher-Nachher-Bilder: Die Aufnahmen der linken Seite stammen aus dem Sommer 2018, kurz nach dem Feuer, die Fotos auf der rechten Seite wurden knapp ein Jahr später an selber Stelle gemacht.

Oben ist ein Hang in Mati zu sehen. Der Ferienort mit Blick auf das Mittelmeer war bei Rentnern beliebt - und bei Kindern, die dort in Sommercamps ihre Ferien verbrachten.

Ein Strand-Café steht leer. Die verkohlten Stühle und Tische sind längst von der Terrasse geräumt.

Ein Distelstrauch ist vor einem Haus gewachsen, an dessen Zaun vor einem Jahr frische Blumen in Erinnerung an die dort Verstorbenen hingen.

An anderer Stelle in Mati hat ein Haus ein neues Dach bekommen. Die Fassade wurde neu gestrichen.

Abgebranntes Häuschen in Mati: Der Wiederaufbau kommt nur langsam voran.

Ein Strommast inmitten verkohlter Bäume: Ein Jahr später sieht die Fläche in Neos Voutzas völlig anders aus.

Auf diesem Stück Land wurden 26 Menschen tot aufgefunden. "Es war die Hölle. Wir konnten nichts tun", sagt Panagiotis Fragos, ein Bewohner Matis, über das Unglück vor einem Jahr. "Ich weine die ganze Zeit seitdem. Es wäre besser gewesen, wenn ich auch gestorben wäre."

Verbrannter Baum in Mati: "Es ist sehr schwierig, Tag für Tag weiterzumachen", sagt Giorgos Kariris, dessen Frau im Feuer starb.

Viele Einheimische haben ihr Haus, ihr Hab und Gut verloren, oft auch Angehörige. In den Tagen nach dem Feuer ließen Minister und andere Offizielle verlauten, die Katastrophe sei nicht zu verhindern gewesen. Das Feuer sei zu groß gewesen, der Wind zu stark, die Feuerwehr überlastet. Illegal errichtete Bauten hätten Flüchtenden den Weg zum Meer versperrt, die Straßen in der Gegend glichen einem Labyrinth.

Das alles mag nicht falsch sein. Aber dass der Tod so vieler Menschen nicht zu verhindern gewesen sein soll, wollen die Hinterbliebenen nicht akzeptieren. Sie sprechen von grober Fahrlässigkeit. In den Tagen nach dem Feuer meldeten sich immer mehr Zeugen zu Wort. Zudem konstatierten Experten für Brandbekämpfung ein Systemversagen.

Zerstörte Schaukel in Mati: Das Feuer war nicht direkt nach Ausbruch bekämpft worden. Feuerwehrleute waren in den Westen der Region Attika geschickt worden, weil es dort ebenfalls brannte. Warnungen vor der hohen Feuergefahr bei Mati und Neos Voutzas wurden ignoriert. Lokale und regionale Behörden koordinierten ihren Einsatz nicht. Es gab keine Präventionsmaßnahmen, keinen Notfallplan, keine organisierte Evakuierung.

Parthenon-Tempel in Athen: 20 Personen, darunter regionale und lokale Beamte, wurden infolge des Waldbrandes angeklagt. Die neu gewählte Regierung hat eine Reihe von Hilfsmaßnahmen für die Überlebenden angekündigt.