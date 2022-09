Als sich das Feuer am Montag in den Avery Canyon frisst, sammeln auch Jeremy Fields und seine Frau Gladys Nicomedez ein bisschen Kleidung, Medikamente und Versicherungsdokumente zusammen und fliehen über die einzig noch passierbare Straße aus der Flammenhölle. »Wären wir nicht in der Sekunde aufgebrochen, in der wir aufgebrochen sind«, erinnert sich Fields in der »Los Angeles Times« , »wir hätten in der Falle gesessen.«