Fahrt ins Inferno. Was den Mann am Steuer davon abhält, genau an dieser Stelle umzudrehen und zurückzufahren, weiß nur er selbst.

Fahrer:

»Ich muss weiter. Ich seh überhaupt nichts mehr.«

Der Fahrer ist berufsmäßiger Videoproduzent und nimmt diese Bilder in den Hammonds Plains bei Halifax in Neuschottland, dem äußersten Südosten Kanadas, mit seiner Dashcam auf. Später wird er sie auf Social Media hochladen.

Fahrer:

»Jetzt fahr, fahr, fahr!«

Große Sorgen scheint sich der Mann bei seiner Fahrt mitten durchs Waldbrandgebiet nicht zu machen – auch dann nicht, als es fast zum Unfall mit einem vorausfahrenden Auto kommt.

Fahrer:

»Wir schaffen das schon, mach dir keinen Kopf. Wenn du fährst, kann ich auch fahren. Alles gut, alles gut.«

Die Waldbrände in der Gegend sind außer Kontrolle, zehn Häuser wurden bislang zerstört. Die Behörden haben rund 20.000 Menschen zur Evakuierung aufgefordert. Ob der Fahrer auch von der Anordnung betroffen ist, ist unbekannt. Auf dem Video ist zu sehen, wie er es nach gut anderthalb abenteuerlichen Minuten aus dem Feuer hinaus schafft.

Dieses Video zeigt die Rauchwolke von der nahe gelegenen Hafenstadt Halifax aus, die mit allen Außenbezirken mehr als 400.000 Einwohner hat und damit die größte Stadt und Hauptstadt der Provinz Nova Scotia ist. Die Behörden haben inzwischen den Notstand ausgerufen