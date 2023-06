Angesichts der anhaltenden Trockenheit erwartet der Waldschutzbeauftragte Raimund Engel in Brandenburg kurzfristig keine Entspannung – trotz erwarteter Niederschläge. »Die Situation bleibt brandgefährlich.«

Zweithöchste Warnstufe in Sachsen

Auch in Sachsen steigt die Waldbrandgefahr. In den nördlichen Teilen der Landkreise Görlitz, Bautzen und Meißen sowie in Dresden, im Kreis Nordsachsen und in der Leipziger Region galt am Montag wie in Brandenburg die zweithöchste Warnstufe 4. In einigen Regionen sei das Betreten des Waldes bereits eingeschränkt, sagte Renke Coordes von Sachsenforst.

Hier deuten die Wetterprognosen für die kommenden Tage allerdings eine Entspannung der Lage an. Von Dienstag bis zum Wochenende werde eher unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern erwartet, sagte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. »Bis zum Wochenende sollte jede Region in Sachsen Niederschläge abbekommen haben.« Auch danach werde keine weitere trockene Periode erwartet.