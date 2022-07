Waldbrände in Portugal »Wenn die Flammen die Häuser erreichen, verliert man alles«

Santiago de Guarda am Mittwoch – ein Waldbrand hat den Ort in Zentralportugal erreicht, mehrere Häuser stehen in Flammen. Die Einwohnerinnen und Einwohner fürchten um ihr Hab und Gut.

Antonio Ramalheiro, Anwohner

»Es ist beängstigend, wenn das Feuer kommt. Man kommt schwer dagegen an. Wenn es die Häuser erreicht, verliert man alles – eine Schande.«

Vielerorts in Portugal herrschen zur Zeit extreme Temperaturen. In der Region Leiria im Zentrum des Landes wurden bis zu 45 Grad Celsius gemessen. In der Stadt Leiria und den umliegenden Gemeinden waren mehr als 1.500 Feuerwehrleute und auch Löschflugzeuge im Einsatz. Waldbrände lodern derzeit in ganz Südeuropa.

Eine Ursache der Feuer ist die Trockenheit. Ein Dürre-Atlas zeigt, welche Regionen in Europa besonders ausgetrocknet sind – in den dunkelroten Zonen herrscht »Vegetationsstress«, rot markiert sind Gegenden, wo der Boden zu trocken ist – die Folge: Die Wälder sind besonders leicht entflammbar und Feuer breiten sich schnell aus.

Die vorläufige Bilanz der Brände bei Leiria: 3.000 Hektar zerstörtes Land, 30 Verletzte und ein Toter. Mehr als ein Dutzend Häuser wurden beschädigt. Nicht immer waren die Rettungskräfte rechtzeitig zur Stelle.

Albertina Fransicso, Anwohnerin aus Santiago de Guarda

»Es kamen keine Feuerwehrleute zum Haus meiner Schwester, alles drumherum ist abgerannt, alle Veranden. Die Nachbarn und mein Mann konnten die Flammen um das Haus löschen. Wir hatten sonst niemanden. Die Feuerwehr und die Löschflugzeuge sind grade erst eingetroffen.«

Auch in der Urlaubsregion Algarve im Süden des Landes brennt es. Der Wind facht die Flammen an, wie hier in Almancil herrscht vielerorts Alarmstimmung.

Nach einem kurzen »Dämpfer« am Wochenende werden auch in Deutschland die Temperaturen Anfang kommender Woche wohl in die Höhe schnellen. Laut Deutschem Wetterdienst seien dann vor allem in der Südwesthälfte des Landes 35 Grad und mehr möglich.