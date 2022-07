Der Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz wütet auf einer Fläche von 10,6 Quadratkilometern, wie Satellitenbilder zeigen. »Wir werden aktiv in die Glutnester gehen, sie mit Wasser übergießen und den Boden aufhacken«, sagte Feuerwehrsprecher Lukas Marvan im tschechischen Fernsehen.

Der Zutritt zu großen Teilen des Nationalparks wurde inzwischen verboten, um Schaulustige fernzuhalten.

Das verheerende Feuer war am vergangenen Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und hatte am Montag auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. In mehreren Orten gilt Katastrophenalarm. Derzeit sind etwa 150 Hektar Wald von dem Brand betroffen. Am Nachmittag will Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Waldbrandgebiet in Nordsachsen besuchen.