Waldbrände in Sachsen »Wir machen weiter, bis das Feuer aus ist«

In meinem Abschnitt befinden sich aktuell drei Löschzüge mit 80 Einsatzkräften, die versuchen, an die letzten Brandherde heranzukommen. Wir konnten die Ausbreitung eindämmen, jetzt versuchen wir, die Glutnester zu löschen, die sich teilweise bis zu einem halben Meter tief in den Waldboden gefressen haben. So rauben wir dem Feuer die Grundlage.