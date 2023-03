Waldbrände in Spanien »Wir haben nicht geglaubt, dass so etwas passieren kann«

Sie waren erst vor knapp einem Jahr aus Venezuela nach Spanien geflüchtet – jetzt suchen sie Schutz vor Waldbränden in einem Kloster nahe Valencia. Ricardo Reyes erzählt von seiner zweiten Flucht – und den plagenden Sorgen.

Pina De Montalgrao, Spanien

Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte in der spanischen Region Valencia mit Flugzeugen, Helikoptern und am Boden gegen die Waldbrände. Mehr als 1600 Menschen mussten ihre Häuser bislang verlassen. Als der Ort Montanejos evakuiert wurde, flüchtete der Venezolaner Ricardo Reyes mit seiner Familie ins Kloster Segorbe nördlich von Valencia. Hier harrt er schon eine Woche aus – nach einer überstürzten Flucht. Sein Halbbruder, der an einer Muskelkrankheit leidet, konnte nur mit größter Anstrengung hierher gebracht werden.

Ricardo Feyes, Evakuierter

»Wir haben nur ein paar Klamotten mitgenommen. Und für meinen Bruder haben wir alle Medikamente eingepackt, um ihn so gut wie möglich zu versorgen. Wir haben auch den Computer mitgenommen, weil wir ihn ein bisschen unterhalten wollten, aber hauptsächlich Kleidung. Wir konnten nicht lange packen, weil wir nicht wussten, wie schlimm es wird und wie lange es dauern würde. Wir haben wenig Kleidung, aber genug.«

70 Menschen aus der Umgebung fanden Schutz vor den Waldbränden in dem religiösen Zentrum, wo sie von Einheimischen und Rettungsdiensten versorgt werden. Ricardo hatte erst vor acht Monaten seine Heimat Venezuela verlassen. Die zweite Flucht, sagt er, war die die bislang stressigste Erfahrung seines Lebens.

Ricardo Feyes, Evakuierter

»Gestern war mir nach Weinen zumute. Ich habe innerlich geweint, weil ich mir solche Sorgen mache. Ich habe schon so viele schlimme Dinge in meinem Leben erlebt, aber das hier übertrifft alles Bisherige. Wir haben nie geglaubt, dass so etwas passieren kann. Ich hatte von Waldbränden gehört, aber das ist einfach unglaublich – und sehr schmerzvoll für uns.«

Bislang sind in den Regionen Valencia und Aragonien mehr als 4600 Hektar Wald zerstört – die Landschaft teilweise völlig verwüstet. Nach einer jahrelang anhaltenden Dürre befürchten die Behörden, dass dies nur der Auftakt war für weitere verheerende Waldbrände in den nächsten Monaten.