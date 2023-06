Waldbrand bei Jüterbog »Das wird noch Tage anhalten«

Die Feuerwehr hat am Sonntag ihren Einsatz gegen den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog fortgesetzt: »Löschfahrzeuge sorgen dafür, dass an kritischen Stellen gelöscht wird«, sagte die Leiterin des Ordnungsamtes Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, am Sonntagvormittag. Es liefen derzeit noch Lagererkundungen. Drohnen sollen aus der Luft weiter beim Überblicken des Areals unterstützen.