Waldbrand bei Jüterbog »Wir rechnen nicht mit einem schnellen Ende«

Bei dem seit Tagen lodernden Waldbrand bei Jüterbog hat sich am Samstag die Lage verschärft: Ein rasches Ende des Löscheinsatzes ist nicht absehbar. Der Waldbrand breite sich weiter aus, sagte eine Sprecherin der Stadt Jüterbog am Samstagnachmittag. Die Feuerwehr versucht vom Boden aus, das Feuer aufzuhalten – wegen der Munitionsbelastung in dem Gebiet keine leichte Aufgabe.