Waldbrand im Harz Italien schickt Löschflugzeuge an den Brocken

Wegen des Feuers waren am Samstag zahlreiche Wanderer und Besucher am Brocken in Sicherheit gebracht worden. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiter nicht gefährdet, hieß es. Am Brocken wurde im Umkreis von 40 Kilometern eine Flugverbotszone für den zivilen Luftverkehr eingerichtet.

Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Am Sonntag fuhren die Harzer Schmalspurbahnen nicht auf den Berg; es gab einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne.

Erst vor rund drei Wochen hatte es im Harz in der Nähe des Brockens auf rund 13 Hektar gebrannt. Etwa 200 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz.