Waldbrand in Kalifornien Der Feuertornado von Gorman

Gorman/Kalifornien, USA

Dies ist nicht nur ein gewöhnlicher Waldbrand: In einem Waldgebiet in Kalifornien bildeten sich am Mittwoch zusätzlich Feuertornados, auch »Feuerteufel« genannt. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand, der sich über 150 Hektar ausgebreitet hatte, zu bekämpfen.

Feuertornados sind Feuertürme, die entstehen, wenn sich sehr heiße, trockene Luft mit Feuer vermischt. Steigende Temperaturen und turbulente Winde verschärfen die Lage zusätzlich.

Nach Angaben des Los Angeles County Fire Department waren keine Gebäude unmittelbar bedroht.

Der Südwesten der USA hat in den vergangenen Jahren Waldbrände von außergewöhnlichem Ausmaß und hoher Intensität erlebt. Gleichzeitig zieht sich die Brandsaison immer länger hin. Erst im Juli hatte sich im US-Nationalpark Yosemite ein Feuer, das kaum einzudämmen war, über tausende Hektar ausgebreitet.