Wenige Kilometer vom weltberühmten Schloss Neuschwanstein in Bayern entfernt ist am Gipfel eines Berges ein Waldbrand ausgebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte , waren die Einsatzkräfte am Donnerstag bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Am Freitag seien die Löscharbeiten fortgesetzt worden, da immer noch Glutnester vorhanden seien.