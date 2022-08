Waldbrandbekämpfung Bundespolizei soll für 1,5 Milliarden Euro neue Hubschrauber bekommen

Welcher Hersteller bei der Beschaffung zum Zuge kommt, ist noch offen, ein Vergabeverfahren läuft. Die Hubschrauber sollen über Jahre nach und nach ausgeliefert werden und die Transportkapazität der Bundespolizei deutlich erhöhen.

Nach Behördenangaben hat die Bundespolizei in den vergangenen Monaten in den Bundesländern unter anderem beim Löschen von Waldbränden in der Sächsischen Schweiz, der Lieberoser Heide in Brandenburg, im Berliner Grunewald sowie im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg geholfen. Insgesamt 327 Stunden waren die Hubschrauber der Bundespolizei dabei in der Luft und warfen mehr als vier Millionen Liter Wasser ab.