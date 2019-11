Ein 49-Jähriger ist bei einer Verpuffung in seinem Auto in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Ursache war ausgetretenes Gas aus einer Pflegespraydose mit 400 Milliliter Inhalt, wie ein Polizeisprecher in Freiburg sagte.

Es entflammte, als sich der Mann beim Losfahren eine Zigarette anzündete. Er hatte das sogenannte Cockpitspray für das Auto kurz zuvor in Waldshut-Tiengen gekauft und auf dem Parkplatz eines Baumarktes benutzt. Danach legte er die Dose den Angaben zufolge in den Kofferraum - die Düse war dabei offenbar nicht richtig geschlossen und das Gas verteilte sich im Auto.

Scheiben barsten

Der 49-Jährige sprang noch aus dem rollenden Wagen. Er wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht. Durch die Verpuffung flog die Windschutzscheibe des Autos laut Polizei mehrere Meter über den Parkplatz - und direkt über einen Menschen hinweg.

Die anderen Scheiben barsten laut Polizei. Die Türen und das Dach des Wagens wölbten sich nach außen. Umherfliegende Splitter beschädigten andere Autos.