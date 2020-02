© Benjamin Maack

Schwere Entscheidung Wann darf ich meine Katze töten?

Wer ein Tier in sein Leben holt, übernimmt Verantwortung. Aber was, wenn wir bei Unfall oder Krankheit plötzlich über Leben und Tot entscheiden sollen? Wie tut man das Richtige? Und was zählt mehr: Geld oder Liebe?