Wardenburg bei Oldenburg Brand in Altenheim – drei Tote, sechs Schwerverletzte

Bei einem Feuer in einem Altenheim in Südmoslesfehn sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Sechs weitere Senioren wurden demnach schwerstverletzt. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden. Südmoslesfehn ist ein Ortsteil der Gemeinde Wardenburg bei Oldenburg.